香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭殺害、烹屍，涉嫌重大的前公婆、前夫、前大伯以及前公公情婦等5人被拘捕，但均不配合調查。今（28日）前公公情婦獲准保釋候查，下次向警方報到的時間為3月下旬。

根據港媒《東網》報導，47歲伍姓婦人是蔡天鳳前公公的情婦，在按摩店工作，香港人俗稱「骨妹」，而她與蔡天鳳前公公是在工作場合認識後交往。警方表示，以協助犯罪的罪名拘捕伍女，她坦承月租4萬港幣（約台幣18萬）的九龍房屋確實是要給蔡天鳳前夫躲藏用。

至於蔡天鳳前夫、前公婆、前大伯共4人，昨（27日）皆已應訊，前夫、前公公、前大伯目前被控謀殺罪，前婆婆則是妨礙司法公正罪，當時前公公態度從容，前大伯眉頭深鎖，前婆婆則全程低頭，首次開庭的結果4人皆無法保釋，將押至5月8日下午再訊。

蔡天鳳碎屍一案，警方正在努力尋找失蹤的軀幹、雙手，擔心已被兇嫌丟棄，今（28日）警方前往打鼓嶺禾徑山東北堆填區展開搜索，由於該地的大小約有一個足球場大，裡面有重達8千噸的垃圾，推估至少要花2、3天才能搜索完成。據悉，兇嫌大費周章處理屍體的原因，可能跟香港的刑罰有關，目前香港已廢除死刑，若判「謀殺罪」最高判處終身監禁。