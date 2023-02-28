美國駐華大使伯恩斯近日表示，中方對於疫情的溯源應當表現更加透明的態度。中國大陸外交部發言人毛寧今天（28日）在例行記者會中回應，在溯源問題上，中方始終保持公開透明，同時指責美方利用溯源問題政治化抹黑中方，應當多做有利於改善中美關係的事。

毛寧回應稱，在溯源問題上，中方始終保持公開透明，同國際社會及時分享有關信息和數據。中方是迄今唯一多次邀請世界衛生組織國際專家組到本國開展新冠病毒溯源合作的國家，中國大陸在溯源問題上分享的數據和研究成果最多，為全球的溯源研究作出了重要貢獻。

毛寧說，恰恰是美方應該就國際社會對德特里克堡和美國在世界各地的軍事生物基地提出的疑問和關切作出回應。毛寧說，美方將溯源問題政治化抹黑不了中方，只會拉低自身的信譽。

毛寧表示，伯恩斯先生作為美國駐華大使，應當多做有利於改善中美關係，增進兩國人民理解的事情，而不是相反。