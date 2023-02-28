桃園市八德區大成國中近期與台首位水下鯨豚攝影師金磊合作，將多幅鯨豚攝影作品搬進校園。（大成國中提供／陳夢茹桃園傳真）

大成國中辦理「鯨生海有你」鯨豚特展，讓學生們對鯨豚、海洋保育有更深入的了解。（大成國中提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區大成國中近期與台首位水下鯨豚攝影師金磊合作，將多幅鯨豚攝影作品搬進校園， 結合海洋與環境教育，設計出跨領域課程，在校內圖書館舉辦「鯨生海有你」鯨豚特展，讓學生在課外能學習到鯨豚知識。

校長蘇佐璽表示，去年舉辦過復育有活化石之稱的海生類節肢動物「鱟」，由於迴響相當不錯且廣受學生歡迎，因此這次特展一樣以動物為主題，聯合國17項永續發展目標（SDGs）中，第14項為保育及永續利用海洋生態， 為此選定在海洋中具有代表性的鯨豚作為特展主角，並與擅長拍攝鯨豚、屢屢獲獎的攝影師金磊合作，將攝影作品搬入校園讓孩子近距離參觀，滿足學生對神秘海洋的好奇心。

「鯨生海有你」鯨豚特展現場有包括藍鯨胸鰭X光掃描等比例尺、各種鯨豚的介紹手板、教導孩子若在海邊遇到有鯨豚擱淺時的SOP作為、十幾幅鯨豚攝影作品，教師們另也規畫需要相關知識的密室逃脫，學生們在參觀時也會有教師從旁解說，讓學生們對海洋永續保育有更深入的了解。

蘇佐璽說，鯨豚特展的展期到下月18日截止，期間歡迎周邊的學校帶著學生來趟短程的戶外教學，大安國小上周已有率領學生來過，而且連續到訪4天，下周大忠國小也會帶孩子來參觀。

此外，大成國中在4月21日將辦理裸賣市集，校內每名學生可獲得50元購物金，重點是市集內提倡環保，因此不能使用一次性塑膠袋、吸管等，學生需自備環保碗筷及杯子，裸賣市集的部分收入將捐贈給黑潮海洋文教基金會，以此支持海洋教育。