桃園市楊梅故事園區開辦「不散的楊梅宴」特展。（蔡明亘攝）

楊梅國中創校校長張芳杰可說是「好客」代表，生前常宴請親朋好友在家享用美食。（蔡明亘攝）

楊梅故事園區內，西照閭《十六藝所》是這次特展主要展區之一。（蔡明亘攝）

民眾觀賞「楊梅攝影之父」吳金淼過去拍攝的百姓飲食日常老照片。（蔡明亘攝）

展區內列出一幅大型地圖，列出楊梅故事園區到火車站周邊共21間客家味飲食店。（蔡明亘攝）

展區內掛有多道經典客家菜餚食譜。（蔡明亘攝）

桃園市楊梅故事園區開辦「不散的楊梅宴」特展，於楊梅國中創校校長張芳杰故居、西照閭《十六藝所》內，展出早年餐廳內的影像紀錄，還有「楊梅攝影之父」吳金淼過去拍攝的百姓飲食日常，展區更介紹客家族群用材、選材與料理技法中展現的客家精神，展覽至3月26日止，期間也規畫「共下來辦桌」、「風土小食DIY」系列活動，邀民眾一同品嚐楊梅老「食」光。

張芳杰可說是「好客」代表，生前常宴請親朋好友在家享用美食，在小孫女張玖如的記憶中，過去家中總是熱鬧不已，連書房和客廳也會擺桌，也讓這個家成為人與人透過佳餚連結彼此生活的重要地點。

不散的楊梅宴特展從張芳杰故居連結至西照閭《十六藝所》，道出客家人傳承至今的米食文化、缸甕醃漬智慧、特色香料沾醬以及最經典的「四炆四炒」，集結鹹、香、肥、酸的客家菜色，展區內還掛有多道經典客家菜餚食譜，並寫上「阿婆的叮嚀」說明如何做菜才會又香又美味。

桃園楊梅居民多為客家族群，飲食文化也處處展現客家風味，展區內更列出一幅大型地圖，列出楊梅故事園區到火車站周邊共21間飲食店，湯圓、小吃、快炒到餐廳應有盡有，許多觀展民眾都會駐足於此，按下快門保留這張美食地圖。

228連假最後一天，許多遊客入園觀展，現場還有長輩與導覽人員開心聊起，被舊照片勾起的過往記憶。張姓民眾說，身為客家人，看這展覽相當有共鳴，都想去附近餐廳飽餐一頓了，兒時餐桌會出現的菜色，原來富含先民的智慧，認為這特有的飲食文化必須傳承下去。

園區人員也表示，不散的楊梅宴特展也有規畫系列活動，3月11日下午有「風土小食，客家特色米食DIY」、3月17日晚間則有「在春風裡，共下來辦桌」的飲食體驗，可至楊梅故事園區臉書專頁內連結線上報名，邀請民眾一同來感受楊梅的老「食」光。