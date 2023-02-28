228連假最後一天，旗山分局警方前往內門南海紫竹寺，向民眾反詐騙宣導。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

詐騙案件層出不窮，旗山分局為提升民眾「識詐」、「阻詐」能量，趁228連假期間，由分局長劉文雄率領防詐宣導團隊，前往高雄內門宋江陣活動會場，現場舉辦有獎徵答與民眾互動，以多元管道反詐騙宣導，提高民眾防詐意識，避免落入詐團話術上當受騙。

228連假最後一天，旗山分局警方前往內門南海紫竹寺，向民眾反詐騙宣導，同時關切詢問有無接過詐騙電話，高雄陳姓民眾表示，他從事進出口生意，經常接到詐騙電話要騙錢，但他都能夠警覺掛電話不理會；宋江陣成員劉姓少年說，不會去買600元的名牌球鞋，因為很有可能是仿冒或被詐騙。

警方除沿途對遊客宣導「詐騙集團慣用詐騙手法及話術」、「接到詐騙電話應處方式」等防制詐騙的重點，為強化現場民眾面對詐騙時的即時反應，更以有獎徵答方式帶領遊客自主思考參與活動，活動過程中彼此互動熱絡，也讓大家輕鬆學會防詐騙小撇步。

旗山分局警方表示，詐騙集團手法不斷的推陳出新，唯有透過不斷地宣導才能有效遏止詐騙發生，警方宣導除透過電台、電視台及社群媒體推播外，也走進人群，希望面對面宣導方式，提升識詐、反詐效果。