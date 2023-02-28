黃柏翰打造獨特魔術秀《命運之約》。（中子創新提供）

台灣鬼才魔術師黃柏翰，將於3月1日起至3月18日在台北市信義區的「PLAYground南村劇場」舉辦《命運之約》世界級魔術奇幻秀，讓觀眾不用出國就可以觀賞到國際級的感官享受，還能近距離感受奇幻魔力，享受沉浸式的互動演出。

黃柏翰畢業於台灣大學，擁有17年以上魔術資歷，是全台灣最年輕的魔術冠軍，曾代表台灣遠赴英國參加「F.I.S.M.世界魔術大賽」、並連續兩年受邀到魔術界最高殿堂－美國好萊塢的「魔術城堡」演出、以及法國「世界超級夜總會」、拉斯維加斯「Magic Live！」知名節目表演。獨特的表演風格和豐富的經驗，更多次與日本、韓國、泰國、馬來西亞等頂尖魔術師同台演出，打造了具國際水準的魔術表演。他也曾登上TEDxTaipei等平台分享魔術的奧秘以及個人心路歷程。

《命運之約》是為南村劇場量身打造的獨特魔術秀，以「奇幻人生相談室」為概念融合劇場元素與故事情節，透過東西方元素的結合，打造出20個精彩絕倫的魔術表演。設計了近距離互動環節，讓觀眾在超近距離觀賞的同時感受魔術的奇妙世界，打破以為是定律鐵則的物理學之際，更要穿透讀取觀眾的心靈，感應預言每一位觀眾的未來。讓這場秀不僅僅是一場精彩絕倫的娛樂表演，更是一次療癒的心靈旅程。在劇場內，更可以享受一邊享受美酒佳餚，讓心靈沉澱於魔術師打造的幻想世界中，在驚艷中度過一個充實的夜晚。

黃柏翰表示，除了主打的命運主題外，演出還融入了讀心術、現代科技、音樂等元素，讓觀眾在欣賞的同時，也能感受到藝術的美感，更能進一步的放鬆平日的壓力，讓心靈沉澱於幻想世界中。更想邀請身為自己偶像的綜藝大哥王偉忠以及星座國師－唐綺陽一同前來欣賞演出，一同體驗這場命運的奇幻之旅。