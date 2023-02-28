中國大陸外交部發言人毛寧2月28日主持例行記者會。有記者提問，昨天毛寧表示，如果韓國需維護朝鮮半島的和平穩定，就需要尊重中方的主權和領土完整，恪守「一個中國原則」，審慎處理台灣問題。對此能再說明一下？毛寧回應，在台灣問題上，「一個中國原則」是公認的國際關係基本準則，也是中方與所有國家建立和發展外交關係的基礎，所以在台灣問題上尊重「一個中國原則」，尊重中方的主權和領土完整是非常重要的，對於中方與任何國家發展關係都是非常重要的，這一點無論怎麼強調都不為過。

在前一日的外交部例行記者會上，有記者提問稱，韓國外交部長朴振表示，台海的和平穩定對朝鮮半島和平穩定和整個地區的安全與繁榮不可或缺。韓方反對以武力單方面改變現狀，若台海有事，韓方需維護朝鮮半島的和平穩定，因為這對韓方有直接影響。

毛寧當時指出，「台灣問題是中國內政，不容他人置喙，如果韓方需維護半島的和平穩定，就需要尊重中國的主權和領土完整，恪守一個中國原則，審慎處理台灣問題。」