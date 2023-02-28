台61線北上林口路段昨（27）發生一輛大貨車追撞5車，6車撞成一團意外，造成7人受傷，大貨車高速撞擊下當場「鏟起」前方轎車，驚悚畫面曝光，網友怒酸「一定是煞車失靈啦，哪次不是」、「這邊大車每個月一定要撞」，現場內側車道一度封閉。

昨（27）是228連假第三天，台61快速道路發生一起連環車禍，有輛大貨車在下午4時許不慎追撞前方5輛自小客車，結果全部撞成一團，造成至少7人輕傷，現場台61線北上往八里方向道路一度封閉內側車道，林口警方正調查詳細肇事原因。

有目擊現場事故的民眾在網路曝光當時畫面，只見該輛大貨車在追撞車陣中的最後，車頭直接「鏟起」前方轎車，民眾當場驚叫連連，影片被PO上網，網友留言「一定是煞車失靈啦哪次不是」、「這邊大車每個月一定要撞」、「不意外，西濱一路都90-1xx一直開到這裡開始有紅綠燈一有人晃神 沒注意就很容易gg了」。