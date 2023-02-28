捷運三鶯線工程如火如荼進行中，朝今年底完工邁進，新北市捷運局網站列出12個站體，不過，有民眾發現，LB07台北大學站、LB08鶯歌車站間跨越國道3號後，有一處像魚頭的凸出空間，相當神秘，事實上，這是捷運局預留的LB07a站，未來將視整體發展和交通需求增站。

三鶯線全長約14公里，路線串聯土城、三峽、鶯歌，其中LB07台北大學站、LB08鶯歌車站之間相距較遠，沿途跨越樹林柑園、北大特區和鶯歌，因此地方民代過去就有提出增設LB07a車站可能性，希望帶動鄰近的客家文化園區、三峽原民園區等觀光發展。

不過，捷運三鶯線動工後，LB07a站規畫就鮮少被提及，直至近期有民眾在臉書發現，捷運軌道有一塊像是魚頭造型，左右凸出的空間，才又被討論，更有民眾稱，這個空間就像是電影「哈利波特」的9又4分之3月台。

對此，捷運局表示，市府確實已在柑園街預留未來增站的工程介面，機電、土建設施也已完成，未來若要增設LB07a站會方便許多，即便通車後也能另行發包，外拓月台等空間。

不過，LB07a站增設與否，仍須評估柑園未來人口數、整體交通需求，因此該站體目前未含蓋在三鶯線完工項目，也不會影響整體完工期程。