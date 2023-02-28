三民一分局於火車站宣導。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

根據警政署統計，去年警方受理刑案26萬6741件，詐欺案就占了2萬9702件，加上近年來詐騙手法也不斷更新。為了提升民眾防詐意識，高雄市各分局選定轄區中人潮眾多的景點，如三民一警分局就在人潮往來眾多的火車站大廳設置行動宣導站，播放著「阿昭署長系列防詐宣導影片」，加強宣導高發的6種詐騙手法。

228假期轄內高雄火車站人潮往來眾多，設置行動宣導站讓現場民眾停下腳步觀看，三民一警分局員警並利用各式各樣的反詐騙圖卡讓大家透析常見的詐騙手法外，現場也播放警政署「阿昭署長系列防詐宣導影片」。

內容針對近期高發的假投資詐騙、解除分期付款詐騙、假網路購物、一般購物騙、假愛情假親友詐騙及求職詐騙等等手法，以活潑生動的方式現場解說，帶領大家認識詐騙集團慣用伎倆。希望能藉由有別於以往傳統制式宣導方式，更能將反詐騙觀念深植民眾內心，達到「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」目的。

三民第一分局表示，科技發達帶來了許多方便，但許多不肖份子也利用這一點設計許多陷阱，讓民眾一步一步掉入詐騙這個深淵裡。因此利用各種時機場合，分層、分齡及分眾宣導，遇到詐騙不慌張，前端做好預防宣導，後段積極偵查，杜絕所有詐騙。