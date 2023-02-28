美國黃金、貴金屬公司的執行長在最近的一次接受採訪中談到當前去美元化的趨勢，被稱為金磚國家（BRICS）的5個新興經濟體——巴西、俄羅斯、印度、中國和南非正在「糾眾對抗美元」，他認為自2022年以來，去美元化（De-dollarization）的趨勢「似乎越發地加速」，緊接著而來的通膨海嘯將會成為許多國家發行央行數位貨幣的藉口，進而引發「大重置」（Great Reset）。

據老牌專業區塊鏈媒體bitcoin.com 20日報導，貴金屬投資公司Miles Franklin的負責人暨執行長謝赫特曼（Andy Schectman）接受外媒採訪時談到，「去美元化」和央行數位貨幣（CBDCs）可能引發全球大重置。根據他的經濟預測，全球將有一大部分人放棄美元，並預計還將有一波「通膨海嘯」即將到來，隨著通膨快速上升，謝赫特曼認為美國聯邦儲備委員會（FED）只能繼續升息下去，並且很快將會導致市場資產、資源價格崩潰。

與ITM Trading首席市場分析師琳內特（Lynette Zang）的論點相近，謝赫特曼也預測經濟崩潰即將到來，他們都認為這會是大重置發生的時機，央行數位貨幣也會隨之而來。

他認為美元在2022年被武器化（weaponized），因此去美元化進程「似乎正在加速」，他相信金磚5國正在「聯合反對美元」。

謝赫特曼表示：「只要沙烏地阿拉伯站出來，宣布我們現在要考慮使用其他貨幣來交易石油，就足以讓持有美元的國家不再對持有美元抱有興趣，一旦他們開始拋售美元，我認為這會很快發生，就會有一股通膨海嘯襲擊西方國家。」

「當資產價格崩潰時，央行數位貨幣就會被啟用。他堅信：「這給了他們推動數位貨幣的藉口，屆時他們就會推出他們的新數位貨幣。」

最近，沙烏地阿拉伯表現出加入金磚五國的興趣，該國財政部長賈丹（Mohammed Al-Jadaan）在最近的世界政府論壇（WGS）上表示，沙烏地阿拉伯願意用其他貨幣進行貿易，此外，去年6月，在第14屆金磚5國峰會上，俄羅斯總統普丁宣布了一個新的國際儲備貨幣。與此同時，俄羅斯、中國與美國之間的緊張局勢不斷升級。