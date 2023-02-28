中央大學附屬中壢高中聯合武陵高中、桃園高中熱音社，共同舉辦 「樂世三校聯展」。(青年局提供／呂筱蟬桃園傳真)

中央大學附屬中壢高中聯合武陵高中、桃園高中熱音社，今天共同舉辦 「樂世三校聯展」，在桃園市青年事務局支持下於新勢公園盛大展開，超過300位學生參與，透過表演傳達同學對於音樂的熱忱以及各校不同的音樂文化，將高中參與社團努力練習累積的成果展現其中。

這場活動是由中壢高中、武陵高中、桃園高中三所桃園高中職一群對音樂有興趣的社團同學聯合發起的成果展演活動，跨校交流活動有各校不同樂團30組團隊精采輪番演出。眾多曲目中，最大的特色是由三校同學共同改編美秀集團演唱的「我要你愛」歌曲，融入台式風格、三校樂手個人特色及自編舞蹈。參與同學也分享，在討論公關時間歌曲及大合唱歌曲的過程中，不僅能學會如何建立與他人溝通，同時也拓展與外校社團的友好關係。

青年局長侯佳齡也到場支持該活動，她說，青年局致力於培養學生多元發展，不論是社團熱音聯展、熱舞聯賽、街舞競賽或社團成果發表，都給予同學各種資源上的支持。也鼓勵同學透過社團活動，展現青年活力，進而探索未來職涯發展，找到未來選擇科系、就業的機會。