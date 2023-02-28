中油：3月天然氣電業用戶調降8％ 17:142023/02/28 工商 彭暄貽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國際天然氣行情波動趨緩，中油宣布，依據政府核定之天然氣價格公式計算，3月份國內天然氣價格電業用戶調降8％，非電業用戶持續配合政府物價穩定政策不予調整，自112年3月1日零時起實施。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網飛逆向操作 調降海外逾36國方案價格 基隆四接公投案遭否決 民團批林右昌「賣海求榮」 《財政》汽柴油貨物稅、黃小玉關稅 延長調降至6月底 #電業 #天然氣 #調降 #天然氣價格 #中油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 3地有雨！強冷空氣「這2天急凍」 228連假降雨熱區曝光 21:132023/02/22 生活 歐盟碳權價格 每公噸首破100歐元 04:102023/02/23 財經要聞 一夜「斷頭式」跌13度！本周兩波東北季風接力 降雨熱區曝光 21:122023/02/27 生活 歐洲「能源戰」贏了！IEA警告：別高興得太早 18:462023/02/24 國際 網飛調降36國方案費用 04:102023/02/25 全球財經 宜蘭竊賊大白天摸走電動車電池 04:102023/02/22 地方新聞 今晨8.2度！下波冷空氣這天到 連雨3日 07:552023/02/27 生活 88槍擊案 紅龜到案 檢警再追光電利益黑幕 04:102023/02/26 社會新聞 由油改氣菇農無共識 民代舉辦協調會 04:102023/02/26 地方新聞 重油鍋爐改燃氣菇農無共識 中市議員協調 17:472023/02/25 生活 新時間電價上路 鋼鐵業轉移用電最多 04:102023/02/22 產業特刊 調降報價、攻矽水膠…營運拚季季高 04:102023/02/22 證券．權證 綠能高利弊病叢生 光電場恐爛尾 04:102023/02/28 財經焦點 天冷必備抗寒神物！5大禁忌曝光 專家：用錯恐燙傷 14:412023/02/25 生活 三接外推二度協調 永安漁民疑慮未消 04:102023/02/25 地方新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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