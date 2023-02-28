清明前夕，屏東公墓火警頻傳，警方積極宣導防火觀念。(警方提供)

228連續假期期間，許多民眾提前掃墓祭祖，卻因燃燒雜草不慎引發火警造成火燒山，讓墳區陷入火海，使得消防人員疲於奔命，並造成救災時傷亡不幸事件，屏警避免類似歪風，積極啟動稽查，於佳冬鄉再逮一名男子，訊後函送屏檢偵辦。

根據屏縣消防局統計，228連假四天期間，共計接獲112件雜草火警。枋寮警分局石光派出所25日11時便接獲消防隊通報，佳冬鄉石光公墓疑遭人為放火焚燒雜草引發火災，因墓園附近並無任何監視器可供調閱，員警逐一查訪當日掃墓民眾及附近農民，發現60歲陳姓男子涉有重嫌。

通知到案說明，陳男表示，當天確有前往公墓清掃祖墳，並以火焚燒祖墳附近雜草，但不知會引發大火，全案詢後依法函送屏檢偵辦。

枋寮分局長郭譯隆表示，清明節前後進行掃墓是傳統習俗，但是進行祭祀活動時，千萬注意不要引發火災，否則除可能觸犯消防法第14條規定，田野引火行為需經主管機關許可，若民眾自行於掃墓時，燃燒雜草、亂扔菸蒂引發火災，可處3000元以下罰鍰。

如因此致生公共危險將觸犯刑法第175條，最重可處1以上7年以下有期徒刑，若在森地縱火者，根據森林法最高可處10年徒刑，並附帶民事賠償責任。