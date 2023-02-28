「2023 Apink FANCONCERT in Taipei [Pink drive] 」福利表。（D-SHOW提供）

韓國女團「Apink」繼去年年底隊長朴初龍與尹普美組成的子團「CHOBOM」及主唱鄭恩地相繼登寶島後，馬上兌現與台灣Panda（官方粉絲名）再見面的承諾，將於4月1日來台舉辦演唱會，也是她們第7度襲台，重視台粉的程度可見一般。相隔5年全員合體來台開唱，5人也錄製影片提前問候台粉，開心用中文大喊：「很想你們！等我們來！我愛你們！」

除了期待與粉絲見面，「Apink」不忘向經紀公司提議要來個北海岸之旅，上次初瓏和普美到淡水玩，來不及看到美麗的夕陽，這次趁著全員來台，2人與其他3位團員約好要一起到陽明山、淡水走走。當然對於寶島美食更是念念不忘，5人都吃貨上身，已列好清單，決定要好好來個美食之旅，包括刈包、雞排、蔥油餅、小籠包、豆花、珍奶等，與始源一起拍攝《酒鬼都市女人們》的鄭恩地，更因為前陣子看到始源趁著「SUPER JUNIOR」演唱會來台大嗑麻辣鍋，決定約團員們一起吃鍋，對此，她笑喊：「光想到就開始流口水了！」

「2023 Apink FANCONCERT in Taipei [Pink drive] 」將於4月1日在新北五股工商展覽館舉辦，票價分為5800元／4600元／3400元，門票將在3月4日早上11點19分於全台ibon機台及售票系統開賣，更多詳情請洽D-SHOW官方臉書粉絲團。