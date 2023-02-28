高雄市長陳其邁協同行政院長陳建仁視察當年的日本海軍鳳山無線電信所。（楊舒婷攝）

高雄市長陳其邁觀望當時囚禁受難者的大碉堡。（楊舒婷攝）

今日為228事件76周年，高雄市長陳其邁協同行政院長陳建仁視察當年的日本海軍鳳山無線電信所，重新審視當年228時期的記憶。白色恐怖時期此處為招待所，作為偵審與拘禁軍中的思想犯和政治犯的地方，而當年隨著父親郭廷亮被押進此地的郭家瑜也現身描述當年狀況。

適逢228事件76周年，陳建仁特意南下高雄，由陳其邁陪同視察1919年為日本海軍鳳山無線電信所、現為國定古蹟的不義遺址。當年鳳山無線電信所可說是白色恐怖時期海軍的陰影與惡夢，因當時中國共產黨並無海軍，因此以統戰和滲透的方式來策動台灣海軍的叛變，許多無辜的海軍被視為思想犯和政治犯，便抓來此處審問及囚禁。

身為當時海軍郭廷亮兒子的郭家瑜也現身描述當時情形，郭家瑜表示，1955年的5月29日傍晚，當時郭廷亮一家四口正在用餐，吃到一半時父親郭廷亮卻突然被召見回鳳山無線電信所，從此再也沒回到家中了。

郭家瑜說，父親雖不有錢，但很樂於幫助人，而那些錢都是家裡物品拿去當鋪換來的，也因為郭廷亮的慈善心，讓他被列入孫立人叛變的參與名單中。當時郭廷亮被抓走後，直到睡前都沒有回家，反倒是來了一群軍人到家中翻箱倒櫃，想要找出郭廷亮所藏的美金，但卻只搜出滿滿的當票，而郭家瑜一家人也隨之被押去鳳山無線電信所，郭家瑜之後便過著被霸凌的一生。

陳其邁表示，民國5、60年左右，很多政治受害者發生的事情，彷彿是昨日剛發生，這些的陰影、內心的沉痛都讓這些政治受害者的家屬到今天都沒辦法忘記，所以這也是為什麼我們高雄市做為一個人權城市，特別注重在於彰顯人權價值、促進社會公平正義最重要的地方。

「民主重要的是大家要共同守護，假如我們沒有持續努力，當有一天民主遭受威脅時，隨時都有可能回到威權的洪流裡面。」陳其邁說，有些人會以為當我們得到民主的時候就永遠太平盛世，可以展現人權的價值，可以自由呼吸，但其實不然。相信正義的平反不是一朝二夕，一下就被拿到，還有需要我們再更進一步的團結努力來彰顯台灣的價值

陳建仁表示，台灣經歷了全世界最長的戒嚴時期、受到威權的統治，有許多人努力衝破威權，推開台灣民主的大門，才能有今天的台灣，所以當大家今日享受民主的自由時，都要感念所有的228事件及白色恐怖的受難者。

陳建仁強調，不義遺址（原日本海軍鳳山無線電信所）修復、保存、再現，是以人權為核心價值，坦白面對過去的不公不義，紀念傷痛和羞恥之地，瞭解歷史真相、彌補傷痕，讓眾人都能夠從中理解、反思，珍惜現在，並體會台灣自由、民主、人權的真諦。