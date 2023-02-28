今年是228和平紀念日76週年，新北市府今（28）日在三重二二八和平紀念公園舉行紀念儀式；新北市長侯友宜致詞表示，自己的信念即是「國家、人民的利益超越黨派，更沒有個人」，並拋出「社會公平、兩岸和平、國家太平、人民安心、社會安定、國家安全」等三平三安口號，強調唯有團結一心，中華民國台灣才能成為充滿自信希望的國家。

侯友宜表示，228事件走過76個年頭，每一年在這個時間我們都會齊聚一堂，用一顆誠摯的心，對所有受難者與受難者家屬致上無限悼念，除了要還原歷史、釐清真相，更要弭平所有家屬苦難，讓我們用包容與愛，選擇寬容原諒，更要學習包容彼此，用雙手互相擁抱，不管是好的壞的，悲哀喜樂，我們永遠在一起，只有分享尊重多元，才會共好，這就是我們台灣最不一樣的地方

他直言，這幾年看到台灣的政治亂象，就是在拚政治，拚顏色，拚的是對立衝突，拚的是讓人民看不到更多機會與希望，也看不到未來，「我們難道忘了二二八歷史教訓」，這樣的教訓還是不夠嗎？

侯友宜自述自己在5年前228的今天，選擇出來選舉這條不一樣的人生道路，想一心為國家、人民做事，自己心中永遠有一個信念，從警之初就不忘初心，即「國家、人民的利益永遠超越黨派，更沒有個人」，因為台灣是我們的家，這間厝裡面的人要彼此互相尊重，放下所有對立與衝突，好好的團結走在一起，才會讓國家更有力量，期待透過分享、多元、共好的方式，讓大家一起努力為中華民國、為台灣開創不一樣的格局。

他說，這幾年謝謝新北市民朋友給自己機會，在這裡跟大家一起努力打拚，新北市是台灣的縮影，也是多元族群的所在，這幾年我一直說「多元共容，團結共好」，讓新北市成為共好開始，帶動北台灣、帶動台灣的永續與繁榮。

侯友宜也細數目前國家所面臨的艱鉅挑戰，包括低薪、物價高漲，缺工缺料等等，他強調在這樣的惡劣環境下，為政者要聆聽民眾聲音，要用務實、理性、正確的方式解決人民的問題，要用正向態度讓這塊土地實現「三平」，社會公平、兩岸和平，國家太平的精神，大加一起共同面對外國情勢，要有信心一起攜手合作。

他說，藉著今天228紀念日，回想過去以及現在挑戰，永遠要記得透過彼此之間的善待和理解，用包容與關懷串起團結的愛，串起這塊土地最大的力量，才有辦法讓「三安」能夠落實，即「人民安心、社會安定、國家安全」，讓三安能夠落實在中華民國、在台灣這塊土地的每處，讓中華民國讓台灣是個充滿自信希望的國家。

侯友宜強調，自己從不忘從政之初的信念，用團結一心包彼此，國家不分你我，族群黨派，以國家人民利益為最大優先，大家心連心，勇敢向前走，這樣國家未來更充滿著機會與希望。