日本政府28日在內閣會議上敲定能源相關的5項法律修正案，提出穩定供電和去碳化目標，並延長核電廠運轉年限允許超過60年。關於福島核事故後採用的「原則上40年、最長60年」的運轉年限規定，從《反應堆等規制法》轉入《電氣事業法》。在維持規定的基本框架這一基礎上，把停運期不計入運轉年限中，從而拉長可運轉期。

13日，管理《反應堆等規制法》的原子能規制委員會（類似台灣的原子能委員會）罕見在非全票同意的情況下，同意鬆綁核電機組運轉年限可逾60年的法律修正案。據共同社報導，原子能規制委員會一名委員表示反對，也存在「早就事先計畫好」的批評聲，內閣會議在這一情況下敲定了修正案。

根據修正案，運轉年限的監管改為由經濟產業相批准延長的制度，理由是「從力圖核能穩定利用的角度出發來處理」。因應對福島核事故後的安全管制、行政指導、之後被取消的法院臨時處置命令等停運的時間，不計入運轉年限。

修正案寫入，引入規制委從運轉開始30年後最久每10年確認一次老化狀況的機制，確保老化核電機組的安全。不過，有關60年以後的老化狀況評估方式、設計陳舊的應對辦法才剛啟動討論。規制委的委員石渡明反對稱：「從嚴審查用時越多，運轉時間就變長。很難說是朝著安全的制度修改。」

《原子能基本法》中對篤信安全神話而未能防範事故作出認真反思，並稱通過積極利用核電來確保穩定供電和實現去碳化社會是「國家職責」。