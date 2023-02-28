遠傳在MWC上持續展現強大的5G研發能量「秀肌肉」，超吸睛的B5G創新產品獲專業人士好評，「遠傳5G實驗室」攜手網通大廠光寶科技、國際材料大廠與頂尖學府國立陽明交通大學電信工程研究所共同展出「B5G毫米波整合智慧反射板」，這是台灣首發的5G毫米波整合部署解決方案(5G mmWave Deployment Total Solution)，結合多項毫米波技術、國際發明專利，可幫助企業專網或室內人潮熱區(Hotzone／Hotspot)自動化部署，快速提升覆蓋效能，被視為解決深層室內覆蓋棘手問題的明星產品。

遠傳電信總經理井琪表示：「5G推展至下一階段B5G、6G的關鍵之一就是『高頻毫米波技術』，很高興在這次MWC的世界級舞台上展現對先進『高頻毫米波技術』的研究成果。光寶科技擁有厚實的網通技術能量，和頂尖大學國立陽明交大都與『遠傳5G實驗室』合作密切，是遠傳5G生態圈、遠傳5G姊妹實驗室的重要合作伙伴。遠傳積極布局下一代關鍵技術，致力提供客戶最佳化行動網路部署方案，同時堅定邁向永續發展的重要目標，打造台灣科技服務在國際供應鏈的重要地位。」

光寶科技總經理邱森彬表示：「光寶自2020年啟動數位轉型，策略性布局高成長型與高價值領域，在台灣與國內外電信商及系統整合商等夥伴合作下，2022年已展現近年累積5G技術能量與相關應用驗證的成果，打入全球電信市場生態圈。今年更進攜手夥伴遠傳5G實驗室，將雙方與陽明交通大學於5G毫米波應用在智慧大樓的突破，首度於世界級的通訊舞台MWC亮相，這項5G革命性技術，未來將帶給企業專網用戶速度與節能兼具的網通體驗。」光寶科技網路通訊事業處總經理蘇渝宏今年率隊前進MWC，於大展中推出全系列5G網路設備，同時攜手遠傳5G實驗室透過實際應用情境展示5G專網解決方案，展現光寶科技深耕虛擬化技術與開放式架構之軟硬體整合成果。

台灣首發的5G毫米波整合部署解決方案，是遠傳5G實驗室與合作夥伴的共同研發成果，目的是為解決5G毫米波深層室內覆蓋的棘手問題，結合多項國際發明專利，由三大前瞻技術組成：「5G毫米波小型化基地台設備」、與國際材料大廠共同開發先進科技材料「毫米波整合智慧反射板」、與國立陽明交通大學電信所共同研發「智慧反射板AI機器人快速選址技術」，擁有高度技術含量，是名副其實的黑科技！

毫米波技術大多採用24GHz以上的高頻頻段，具備頻寬大、指向性強的特色，適合用於密集區域的覆蓋建設，結合「5G毫米波小型化基地台設備」將滿足工業4.0、智慧建築、AR／VR、即時運算等新型態通訊應用場景需求，也是未來延伸至低軌衛星、元宇宙、6G、自駕車等更高頻寬與更低延遲效能的關鍵技術。

「毫米波整合智慧反射板」可以根據環境需求客製化調整無線電波角度，強化5G毫米波的指向性，將無線訊號反射至沒有覆蓋的區域，解決真實情境中的盲區覆蓋問題。並且具備彈性部署、低功率能耗的特性，提升覆蓋率的同時，達成淨零排放目標。「智慧反射板AI機器人快速選址技術」則利用AI結合自走車快速找出最佳化部署位置，相較於人工作業，智慧反射板的佈建時間、成本能節省高達10倍以上，有效提升5G毫米波覆蓋、無線傳輸品質。