兩會前祭旗！大陸檢方同日起訴遼寧省政協副主席、中國聯通總經理李國華（如圖）、招商銀行行長等貪官。（觀察者網）

大陸《檢察日報》用戶端2月28日消息，大陸檢察機關依法分別對遼寧省政協前副主席孫遠良、中國聯通前總經理李國華、招商銀行前行長田惠宇提起公訴。

河北檢察機關依法對孫遠良涉嫌受賄、利用影響力受賄案提起公訴：

大陸最高人民檢察院官方網站消息，遼寧省政協前黨組副書記、副主席孫遠良涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由大陸國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由河北省承德市人民檢察院審查起訴。近日，承德市人民檢察院已向承德市中級人民法院提起公訴。

檢方起訴指控：被告孫遠良利用擔任遼寧省遼陽市委副書記、市長、市委書記，遼寧省政協黨組副書記、副主席、省委統戰部部長等職務上便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；孫遠良離職後，利用前擔任遼寧省政協黨組副書記、副主席、省委統戰部部長的職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪、利用影響力受賄罪追究其刑事責任。

山東檢察機關依法對李國華涉嫌受賄、濫用職權案提起公訴：

中國聯合網路通信集團有限公司前黨組副書記、總經理、董事李國華涉嫌受賄、濫用職權一案，由國家監察委員會調查終結，經最高檢察指定，由山東省青島市人民檢察院審查起訴。近日，青島市人民檢察院已向青島市中級人民法院提起公訴。

起訴指控：被告李國華利用擔任前江西省郵電管理局黨組成員、副局長，前江西省郵政局黨組副書記、副局長、黨組書記、局長，國家郵政局黨組成員、副局長等職務便利，為相關單位和個人在專案承攬、企業經營、職務晉升等事項上提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大；被告人李國華濫用職權，致使國家利益遭受重大損失，情節特別嚴重。依法應當以受賄罪、濫用職權罪追究其刑事責任。

湖南檢察機關依法對田惠宇涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權、利用未公開信息交易和內幕交易、洩露內幕資訊一案提起公訴：

招商銀行股份有限公司前黨委書記、行長田惠宇涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權、利用未公開信息交易一案，由國家監察委員會調查終結。田惠宇涉嫌內幕交易、洩露內幕資訊一案，由湖南省常德市公安局偵查終結。經最高檢依法指定，由湖南省常德市人民檢察院併案審查起訴。近日，常德市人民檢察院已向常德市中級人民法院提起公訴。

起訴指控：田惠宇利用擔任中國信達資產管理公司信託投資公司副總裁，上海銀行股份有限公司黨委委員、副行長，中國建設銀行上海市分行黨委副書記、副行長，建設銀行深圳市分行黨委書記、行長，建設銀行北京市分行黨委書記、行長，招商銀行黨委書記、行長等職務便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在貸款審批、業務承攬、工作調動等方面謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。

身為國有公司工作人員，徇私舞弊、濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失。

身為商業銀行從業人員，利用因職務便利獲取的內幕資訊以外的其他未公開信息，違反規定，從事與該資訊相關的證券交易活動，情節特別嚴重。

身為證券內幕資訊知情人員，在對證券交易價格有重大影響的資訊尚未公開前，買入該證券，洩露該資訊，明示、暗示他人從事相關證券交易，情節特別嚴重，依法應當以受賄罪、國有公司人員濫用職權罪、利用未公開信息交易罪和內幕交易、洩露內幕資訊罪追究其刑事責任。