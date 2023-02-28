據新華社報導，中國共產黨第二十屆中央委員會第二次全體會議，於2023年2月26日至28日在北京舉行。會後發布中共二十屆中央委員會第二次全體會議公報，公報稱，全會審議通過了在廣泛徵求意見的基礎上提出的《黨和國家機構改革方案》，全會同意把《黨和國家機構改革方案》的部分內容按照法定程序提交十四屆全國人大一次會議審議。

出席這次全會的有中央委員203人，候補中央委員170人。中央紀律檢查委員會副書記和有關部門負責同志列席會議。全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平作了重要講話。

報導稱，全會聽取和討論了習近平受中央政治局委託作的工作報告，審議通過了中央政治局在廣泛徵求黨內外意見、反復醖釀協商的基礎上提出的擬向十四屆全國人大一次會議推薦的國家機構領導人員人選建議名單和擬向全國政協十四屆一次會議推薦的全國政協領導人員人選建議名單，決定將這兩個建議名單分別向十四屆全國人大一次會議主席團和全國政協十四屆一次會議主席團推薦。

報導稱，全會還審議通過了在廣泛徵求意見的基礎上提出的《黨和國家機構改革方案》。習近平就《黨和國家機構改革方案（草案）》向全會作了說明。全會同意把《黨和國家機構改革方案》的部分內容按照法定程序提交十四屆全國人大一次會議審議。

報導稱，全會指出，中共二十大對深化機構改革作出重要部署，對於全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興意義重大而深遠。適應統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局的要求，適應構建新發展格局、推動高質量發展的需要，堅持問題導向，統籌黨中央機構、全國人大機構、國務院機構、全國政協機構，統籌中央和地方，深化重點領域機構改革，推動黨對社會主義現代化建設的領導在機構設置上更加科學、在職能配置上更加優化、在體制機制上更加完善、在運行管理上更加高效。

全會強調，當前，世界百年未有之大變局加速演進，世界進入新的動蕩變革期，中國大陸發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，必須準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。中國大陸改革發展穩定依然面臨不少深層次矛盾，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，經濟恢復的基礎尚不牢固，各種超預期因素隨時可能發生。

全會強調，要努力擴大內需，切實提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，進一步優化市場化法治化國際化營商環境，有效防範化解重大經濟金融風險，守住不發生系統性風險的底線。要著力加強保障和改善民生各項工作，落實落細就業優先政策，保障好困難群眾的基本生活，扎牢社會保障網，補齊醫療衛生特別是城鄉基層醫療衛生公共服務的短板，完善生育支持政策體系。全面推進鄉村振興，鞏固拓展脫貧攻堅成果，防止發生規模性返貧。