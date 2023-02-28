江和樹則表示，他會與市府單位協調，看看是否能在公有土地，譬如公園、活動中心等裝設，解決民眾問題。 （台中市議員江和樹服務處提供／潘虹恩台中傳真）

台中大里區十九甲地區居民過去曾抗議設置通訊基地台，以致原本設置的基地台全數撤離，近期引發民怨，不少住戶向議員陳情手機收訊不佳，台中市議員李天生、江和樹於近日陸續表示，將邀集相關單位協調處理，或請市府同意在公有資產上設基地台，以解決民眾困擾。

李天生指出，大里十九甲地區住戶高達2萬5000多人，面積狹窄、住戶密集，因而反對設置基地台，多年前曾經發起抗爭，迫使區內基地台拆遷一空，雖然確保住戶安全，不過連帶產生後遺症，有民眾投訴抱怨手機收訊不佳。

李天生表示，目前十九甲部分地區手機收訊不良，尢其新仁七街一帶，在住宅內完全收不到訊號，未來手機提升至5G後，預期收視不佳情形將會更加惡化，現代社會生活作息離不開手機，因此急需面對解決。

李天生說，有民眾建議在十九甲內新橋、新仁橋、立元一橋等3座橋橋頭設置基地台，發射訊號涵蓋全十九甲，既可解決收訊不良問題，同時基地台遠離住家，不必擔心電滋波危害，另也有人建議，可鼓勵住家裝設「強波器」，增強收訊功能，解決困擾；他表示，由於涉及問題眾多，將邀集相關單位進行協商，設法解決鄉親收訊不良問題。

江和樹則表示，雖然政府表示設置電信基地台不會產生輻射問題，但民眾還是會擔心，不願意在住宅裝設基地台，他會與市府單位協調，看看是否能在公有土地，譬如公園、活動中心等裝設，解決民眾問題。另，裝設基地台會有補貼，以活動中心來說，也可以當作多餘的補貼，可說是一兼二顧。

中華電信表示，在橋頭設置基地台，涉及河床高灘地使用爭議，同時效率並不如預期，至於裝設強波器只能增加訊號，無法改善收訊品質，根本解決之道還是鼓勵設置基地台。