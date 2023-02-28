二二八紀念會再次爆發衝突場面。精神科名醫沈政男指出，溫和路線好像不怎麼帶種，卻是務實的政治取向。1960年代台獨運動遭到鎮壓後，有一條介於台共與台獨間的政治路線持續進行，終而催生了黨外與民進黨，才有今天台灣兩黨政治。現在賴清德考慮將蔡英文的四個堅持放進黨綱，等於擱置台獨，走上了溫和路線。他質疑，台灣要成為美帝的兒皇帝嗎？紀念二二八要把台灣的過去看得更清楚，才能看穿前路的迷霧。

沈政男今(28日)在臉書發文表示，辜寬敏在昨天2月27日過世了，這天正是二二八事件的導火線，菸販林江邁在台北天馬茶房前遭到查緝私菸的日子，這對一生鼓吹台獨的他來說，可說相當巧合。辜寬敏在1972回到了台灣，說是回來共商國是，但也有人認為是投降，後來他也鮮少過問政治，一直到黨外出現與解嚴以後才又主張台獨。另一位經商有成的日本台僑邱永漢，曾經從事台獨，後來也專心從商。

他提到，當代台獨發起人廖文毅最後投降了，而另一支反國民黨勢力台共，其領導人蔡孝乾，當時的省工委書記，也是投降了。蔡孝乾的投降，引發了1950年代對於紅色組織的圍剿，釀成了白色恐怖。革命的本質就是叫別人去死，然後自己享受成果，真正的英雄，都是英年早逝了。1960年代，台獨運動遭到鎮壓以後，還好有一條介於台共與台獨之間的政治路線持續進行，終而催生了黨外與民進黨，才有今天台灣的兩黨政治。

沈政男強調，溫和路線，委曲求全，好像不怎麼帶種，卻是務實的政治取向，其功效絕對不亞於革命與建國。戰後的溫和民主路線，首推高玉樹當選台北市長，原因是國民黨政府耍三八，要表演台灣民主給美國人看，弄巧成拙，讓無黨籍的人當上了台北市長。高玉樹選舉成功以後，有了政治資源，就可以培養與拉抬後起之秀，其中一人叫做黃信介。在宜蘭，有郭雨新，提拔了陳菊，也影響了姚嘉文與林義雄。

從黃信介開始的黨外人士，有沒有主張台獨？當然沒有，因為，台獨在1960年代的大整肅裡，已經變成不能碰的禁忌。他們的政治主張就是民主化與反國民黨。民主化的思想來源是《自由中國》，結果1960爆發了雷震案。後來也有《文星》與《大學雜誌》，影響了好多熱血的台灣青年，埋下了民主的種子。其中一個叫李敖，他的文章對於民主啟蒙有很大貢獻。另一個是鄭南榕，後來為了台獨言論而犧牲。

另一條相對溫和的路線是彭明敏，1964發表了《台灣人自救宣言》要求民主化，結果是只能流亡海外。1960年代後半段，還有一些匪諜案與台獨案，但已經越來越少，而到了1970年代只剩零星案件。從1970年代開始，黨外開始集結，往爭取民主的目標邁進，後來證明是一條成功的路。

現在賴清德為了選總統，面臨了化解台獨色彩的問題，免得美國對他有所疑慮，甚至據說考慮將蔡英文的「四個堅持」放進民進黨黨綱。蔡英文的政治啟蒙來自李登輝，而李登輝對於台共與台獨都有涉略，但也沒有真正加入。如果賴清德這麼做，等於擱置台獨黨綱，走上了溫和路線。

沈政男直言：台灣的政治現狀，是世界近代史演進車輪下，壓不扁的一朵玫瑰；台灣一度要永遠成為日本人，也一度要淪為共產陣營俘虜。這樣的歷史，要告訴我們什麼？成為美帝的兒皇帝嗎？紀念二二八，把台灣的過去看得更清楚，才能看穿前路的迷霧，看到台灣的美好未來。