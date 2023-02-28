桃園市王姓女子與已婚陳姓髮廊老闆曾交往2年多，期間多次開房間，陳男聽信投資等給予630萬現金。王女後來竟恐嚇其邱姓妻子要拿出1000萬，否則公開不雅影片等。妻子反提告侵害配偶權、恐嚇民事求償，法院判王女賠償25萬元。

邱姓妻子向桃園地院提告，主張王女是誘惑男人並藉以騙取錢財慣犯，丈夫在網路認識她後，在2016年3月2人先在蘆竹區1間汽車旅館開房間，一直到2018年都曾多次前往宜蘭、桃園的汽車旅館發生性行為，已經侵犯其配偶權。

此外王女還基於恐嚇取財意圖，2018年10月數度傳訊息「恩愛的性愛影片鹹濕的對話您想看嗎？」、「妳就等著被人公開妳的房事」、「我看妳17部也紅翻天了」，並要求邱女管好先生、1000萬本票，先生還要帶著本票面對女方家長。

王女則稱，僅有發生過1次性行為，還是被強迫，她也是受害者，另外事發至今已經超過2年侵權行為時效。恐嚇的言論則是邱女的丈夫撰擬，目的是希望2人離婚，並無恐嚇取財意圖，且邱女收到訊息並無心生畏懼。

不過法院詢問陳姓丈夫，陳男稱，妻子一直到王女傳訊息時才知道婚外情，陳男也稱2人士合意性交，加上蘆竹首次開房間後，又多次在桃園、宜蘭開房。因此法院認為距離妻子之情到提告時，時效並未超過，此外若真的是被性侵，後續王女也不可能主動邀請陳男外出，顯然是臨訟卸責之詞。

法院審酌2人交往2餘年、性行為約10次，判賠精神慰撫金20萬元，另恐嚇部分慰撫金5萬元，共25萬元。