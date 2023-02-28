美國暢銷書女作家威廉森（Marianne Williamson）周一（27日）在社交媒體宣布參選2024年總統選舉的民主黨初選，成為首位正式挑戰美國現任總統拜登的民主黨人，她將於周六（3月4日）在首都華盛頓展開首場競選活動。

70歲的威廉森將於周六在華盛頓特區展開首場競選活動，並將前往提前投票的新罕布什爾州和南卡羅來納州，以及視察受「毒列車」出軌事件影響生態的俄亥俄州東巴勒斯坦。

威廉森曾參選2020年總統選舉的民主黨初選，但她2020年1月因支持度不夠而退選，轉而支持另一位參選人桑德斯。她當時的競選政見包括成立和平部，以及倡議美國政府會為過往歧視黑人的歷史，向黑人族群繳付巨額賠償。

她引用愛因斯坦的話說，除非領導人提升他們的思想水平，否則世界上的問題將無法解決，「是時候重新開始了，只有當我們願意以不同的方式看待世界時，這才會發生。」

儘管威廉森是民主黨第一個宣布參選的候選人，然而專家都認為她幾乎沒有獲勝的機會。