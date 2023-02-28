苗栗縣南庄鄉公有零售市場已有30多年歷史，經耐震評估判定有安全疑慮，南庄公所爭取中央補助日前展開為期4個半月的結構補強工程，目前30多個攤商，暫遷到對面的水汴頭洗衫坑空地，但臨時攤位只有棚架，加上沒水沒電，引起攤商抱怨連連。南庄鄉公所指出，會再與攤商溝通，並提供下半年免租金作為補償。

南庄公有市場建造於1989年，為地下1層、地上2層的建築，迄今已經使用34年，是當地居民採買民生物資的重要市集。歷經多次地震，市場天花板、柱子出現多處裂縫，內部設施老舊，因此南庄鄉公所委託結構技師鑑定，結果判定有耐震不足等安全疑慮，去年向中央爭取990萬元補助、公所自籌130多萬元，共1100多萬元替市場結構補強。

為了讓結構補強作業順利展開，鄉公所將市場對面的水汴頭空地，規畫為臨時攤位區，並搭設帳棚協助安置攤商，讓他們可以持續營業，但攤商進駐後發現，該處完全沒水沒電，加上近期天氣變化大，不是嚴重日曬，就是風大寒冷，讓大家面臨經營難題。

蕭姓攤商無奈說，她跟許多業者都是販售生鮮食品，即便有冰箱也沒有電可以冰存商品，棚架有裝燈泡，但依舊面臨無電可用，如果下雨整個都暗暗的。另外，也有攤販表示，沒電就算了，還沒水可用，沒辦法做清潔工作，非常不方便。

對於攤商抱怨生意難做，盼有配套措施。南庄鄉長羅春蓮表示，臨時攤位區裝設水電有難度，在安置攤商前已多次舉行說明會跟業者協調，對於照明需求，也請桂花巷店家協助牽線提供照明，盼大家多多包涵、共體時艱。

羅春蓮說，市場結構補強工程已經在2月17日開工，工期為4個半月，預計7月底前完工，等工程結束後，會馬上安排攤商遷回市場，同時提供下半年免租金作為補償。