國內面臨缺藥潮，又遇上健保例行藥價調整時機，引發外界對藥品供應的憂心。醫師公會全聯會認為，最理想的作法是把「餅」做大，政府應增加對醫療保健的支出。根據健保法規定，政府負擔總經費不得低於保險經費扣除法定收入後的36％，建議可負擔至40％，將多出的錢用於調整藥費、診察費及診療費，另外2個作法則是調高費率、提升醫療保健支出佔GDP的比例；亦有醫界人士認為，推動使用者付費，將不必要浪費節省下來，才能讓醫界得到合理報酬，藥界得到合理利潤。

醫師公會全聯會基層醫療委員會副召集委員王宏育表示，近年來健保署對藥品管控非常辛苦，如果沒有「餘裕」，又碰上農曆春節休息10天，再加上疫情與國際因素，就容易出現暫時性的缺藥。藥費如不管控，價格一直成長，檢驗費、診察費的點值就會很低，必須平均分配，達到平衡，「要嘛就3個同時增加」。

王宏育認為，最理想的做法，就是把「餅」做大，合理增加總額給付。他建議提高政府負擔的健保總經費比例，從不得低於36％提高到40％，每增加1％就可以多出80多億，增加4％就可增加300多億，一部分可用來調整藥費、一部分調整診察費、一部分用來調檢驗費；

另1方式是提高健保費，由於目前健保費6成由雇主負擔、3成個人負擔、1成政府負擔，王宏育建議政府可增加負擔至1成5，同時降低雇主的負擔至5成5。如此一來，才容易提高保費，讓健保的錢夠用；

第3個方式則是提高醫療保健支出佔GDP的比例。王宏育表示，台灣醫療保健支出佔GDP的比例，在1996年為4％，南韓為3％，當時台灣人的健康指標比南韓好。現在台灣醫療保健支出佔升至逾6％，南韓則成長到8％，南韓的平均餘命已比台灣多2歲，癌症5年死亡率的數據也比台灣好，原因是南韓對醫療保健有投資。台灣應增加醫療投資的比例，避免民眾小病拖成大病，促進國民健康之際，也能產生更多的經濟效益。

另有醫界人士認為，總額制度下的全民健保，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，真正落實分級醫療，推動使用者付費部分負擔才是核心管理。如能將不必要的浪費節省下來，才能讓醫界得到合理報酬，藥界得到合理利潤，民眾也才有機會享受真正社會福利感的全民健康保險。

新光醫院副院長洪子仁說，台灣藥費佔健保總額的比例高達27.8％，其他國家約佔17、18％，原因是分母太小，健保的錢不夠。台灣的健康指標已落後於相同經濟水平的南韓，政府的超徵稅應投入支出面，投資健康，才能反映政府對人民生命的重視。