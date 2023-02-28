南部降雨量去年來不到歷史平均的4成，為30年來新低，高屏溪川流量持續下降，高雄水情目前為提醒綠燈，公共用水雖然供應正常，不過高市府預計於明天與中央同時成立旱災災害應變中心，超前部署與中央協調調度水源，並呼籲民眾節約用水，因應可能的持續旱象。

水利局表示，2021年與中央合作共鑿62口抗旱水井，目前都可正常運作，加上高屏溪沿岸8處伏流水、高屏堰下游地面水及中油大寮水源站等，共計每日約70~80 萬噸以上備援水源，可供自來水公司調配。

高雄市營運中2處鳳山與臨海水資源中心，每日提供7.8萬噸再生水，可因應枯旱期產業需求再日增1.3萬噸再生水，增加自來水調度量能。

水利局今年初起也持續新鑿11口抗旱水井，目前已有9新井接入供水系統，全部完成日增4.7萬噸水源。並正與經濟部水利署南區水資源局協力於高屏溪沿岸再增鑿50口抗旱水井，預計於4月底前完成供水，可再日增13.2萬噸水源，提供調度高屏溪流域水資源，增加枯水期間整體供水韌性。

市府並積極與中央密切協調水源調度，轄內自來水公司經管澄清湖水庫澄清湖水庫蓄水率已由先前約 63％提升至89％，鳳山水庫預計於3月中旬前蓄增80萬噸水源，透過地面水、伏流水、地下水及湖庫水等水源聯合調度，將可維持枯水期的穩定供水。