台東建農垃圾掩埋場26日起火警，火勢雖控制但仍悶燒。（蔡旻妤攝）

台東建農垃圾掩埋場26日燃燒，經台東縣消防局、台東市公所掩埋場人員不眠不休搶救，火勢雖受到控制仍持續悶燒。居民飽受煙塵及臭味之苦，台東縣環保局今天表示，最新資料顯示空汙數據目前為接近「普通等級」，將持續出動灑水車降低空氣中的懸浮微粒，盡速協助居民回復正常生活。

台東縣環保局表示，透過雲林環保局所支援的移動式空品監測車「氣相層析質譜儀（GC／MS）監測車」，所監測到主要汙染物PM10的數值從昨日的平均456ug／m³，今早88~119ug／m³改善至接近普通等級範圍。濃煙的主要汙染物PM10，雖會從人體自行代謝，但仍建議民眾進出戶外盡量以佩戴口罩為主，並建議前往市公所提供的安置場所。

另外，環保局在火災發生後並緊急支援1200個N95、10000個成人及850個兒童用口罩供建農里里民防護使用。為了盡快降低PM10 ，今天起也出動灑水車至當地全面性灑水，降低懸浮微粒，呼籲鄉親尤其呼吸道敏感族群，關好門窗，外出做好個人防護。

移動式空品監測車「氣相層析質譜儀（GC／MS）監測車」作業方式是透過連續24小時在固定的地點採集空氣中物質，本次所採集到的有二氣化碳、氮氧化物、二氧化氮、一氧化氮、一氧化碳、臭氧、懸浮微粒PM10、氨氣、總還原硫等汙染物，其中最高的為PM10懸浮微粒，其直徑等於1根頭髮的直徑，因不斷地實施有效地降低懸浮微粒措施，空氣中所採集到的懸浮微粒雖已逐減輕為普通程度，提醒民眾進出戶外盡量佩戴口罩。