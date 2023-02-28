2023屏東熱帶農業博覽45天期間，吸引超過196萬人次入園，創下新紀錄，屏東縣長周春米（中）開心與民眾合影。（林和生攝）

2023屏東熱帶農業博覽配合今年兔年主題，打造「卡娜赫拉的小動物」樂園，彩稻則是園區熱門景點之一。（林和生攝）

為期45天的2023屏東熱帶農業博覽會在228連假最後一天圓滿落幕，累計入園人數超過196萬人次，創下歷屆新高紀錄；屏東縣長周春米表示，透過熱博讓大家看見屏東農業軟實力，感謝鄉親及各界熱情支持，「我們相約明年見」！

屏東熱博成為兔年迎春旅遊熱點，今年與日本「卡娜赫拉的小動物」廠商授權合作，打造「卡娜赫拉的小動物」樂園，包含彩稻、花海、遊樂園、兔兔蘿蔔園、農場、親子互動體驗館、童遊蘭館、動物好朋友等，深受親子族群喜愛。

熱博自1月14日開幕以來迭創紀錄，開園第13天入園人次就達到1百萬，春節10天連假人氣爆棚，228連假更進一步再創歷史新高，至2月26日累計人次已打破2018年熱博與三麗鷗公司合作Hello kitty彩稻182萬1398人次，28日閉幕典禮由周春米再和鄉親分享好消息，45天累計達到196萬9526人次，創下熱博新高紀錄。

閉幕典禮中，周春米和藝人黃豪平玩遊戲推廣屏東農特產品，包括蜂蜜、可可、咖啡、肉桂、枸杞和龍膽石斑等，透過趣味問答加深民眾印象，還和小朋友一塊拔蘿蔔，體驗田園樂。

周春米表示，熱博結束後，園區內屏東農業物產館將會持續營業，以屏東道之驛服務南往北來的遊客，而最受大家喜歡的彩稻，園區全年種植二期作也會種植，吸引遊客觀賞。未來熱博園區將朝產業園區永續發展，招募農產食品加工廠，將生產、製造與觀光結合，提升農業產值及多元加乘效應。