國內缺藥風波延燒，藥品給付問題也引發討論。民團認為，在健保資源有限之下，必須節流，加速指示用藥排除健保給付的腳步。對於已實施10年的「藥品費用分配比率目標制（DET）」，也應召集各界專家討論改革。由於目前仍有民眾不曉得要透過什麼管道取得替代藥品、部分醫院仍會在慢箋蓋上不可替代章，政府也應提出民眾端的對應作法。

醫改會執行長林雅惠指出，台灣藥費約佔健保總額的25％上下，而其他先進國家約落在10～20％，藥費佔率太高，會排擠其他醫療服務。藥品的給付非常複雜，除需考量財務平衡，還得兼顧醫療品質、產業發展。在有限的健保資源之下，若沒有開源，最重要的就是節流。

根據《健保法》規定，指示用藥並健保給付範圍，林雅惠認為，健保不應該到如今都仍在給付這麼多項指示用藥，應加速排除給付的腳步。若有給付必要性，可條列出來，進行盤點。對於從2013年試辦至今的DET制度，也應召集藥界、醫界、病友，以及專家進行討論，檢視制度是否需要改革，以及如何改革。

林雅惠指出，政府因應缺藥潮，不應該光解決供應面，還得解決需求面。許多民眾領不到藥的同時，並不知道可以透過什麼管道取得替代藥品。另外，部分醫院為將領藥的扣打留在院內，會在慢箋蓋上不可替代章，若藥局進貨的品項為50毫升，而醫院指定100毫升，即便同樣成分，民眾也無法在社區藥局領藥，這就會失去了分級醫療的美意。政府必須提出更精進的作為，盡快解決民眾的恐慌。

醫界呼籲健保增加對醫療保健的投資，以解決缺藥潮，台灣病友聯盟理事長吳鴻來認為，光是增加錢，不一定就能解決問題，以美國為例，醫療保健支出佔GDP的比例高，但成效卻不好。政府不應指示給錢，而是要建立更好的制度。