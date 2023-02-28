228連假許多人開心出遊，卻也傳出不少消費糾紛。台南某家鮮魚湯的老闆被控訴對消費者咆哮，「只是點比較少，就被罵佔用座位」，消費者還因此上網刷一星負評報復，留言狂酸：「還以為台南是個有人情味的地方」。而業者見狀也火大回嗆，「八個人佔兩桌，只點一份虱目魚粥，這樣合理喔？」消息一出，引來許多網友到店家的Google商家頁面狂刷五星好評，大嘆「人情味不是被這樣濫用的」。

原PO在臉書社團《爆料公社》上傳台南某間鮮魚湯業者的Google商家頁面的截圖，有3人疑似為同行顧客，在昨（27）日都給出1星負評，表示一家人到店內用餐，「只是點比較少，就被老闆罵佔用座位」，還批評老闆態度不佳，「還以為台南是很有人情味的地方，就因為我們點比較少影響你們生意？說話可以好好說嗎？咆哮吼個X啊？」

對此，老闆也親上火線回擊：「我們地方就這麼小，內用就五個桌子，你們八個人點一碗虱目魚粥吃，一群人坐兩桌佔位置，請問這樣合理喔？」更強調台南的確是有人情味的地方，但這樣的顧客讓他覺得相當不被尊重。

消費者留下一星負評，引來業者親自回應。（圖／翻攝自FB 爆料公社）

貼文曝光後，有大量網友湧入業者的Google商家頁面，留言狂刷五星好評力挺，直說「吃了五年都沒被店家兇過，確定不是人的問題嗎？」、「八個人才點一碗，臉皮比八條虱目魚的魚皮還要厚」、「哥下次去旅遊，一人吃八碗」、「沒趕出去算很有修養了」、「誇張八人兩桌一粥，換來百篇五星正評」。