桃園市政府2年前把青埔特定區全區劃為增額容積開發範圍，讓建商以繳代金方式取得容積獎勵。國民黨中央委員史碩仁表示，桃園其他車站都是以500公尺半徑為範圍，獨有青埔劃為全區，質疑圖利建商，呼籲新市府應更改政策。

桃園市都市發展局表示，青埔特定區全區劃入增額容積，是因為特定區內有大園高中、高鐵、青埔國際棒球場3個機捷站，還有高鐵桃園站，若各自劃設500公尺半徑與實際需求有落差，經過討論後，才將全區納入增額容積，且也經過桃園市都委會審議。

史碩仁表示，其他縣市的類似都市計畫都是以半徑150到300公尺為開發範圍，桃園市500公尺已經是全國之先，而前市府曾說其他車站的半徑500公尺僅是參考，且增額容積擴大到全青埔特定區已經過桃園市都委會同意，但若按照此邏輯，是否全台北市也可以提供「增額容積」。

史碩仁又說，過去建商要若要取得容積獎勵都是採容積轉移方式，但青埔因為公共設施採完全徵收，建商因此無法容積轉移，市府的「增額容積」等同是建商的大補丸，恐圖利建商上百億元。更讓人聯想到市府的心中只有建商，呼籲新市府一定要改變。

都發局表示，容積獎勵不能超過建案基地容積基準的20％，此外建商要支付的代金還找來3家鑑價公司依照實價登錄、營造成本評估，相當嚴格。過去不少建商還認為市府鑑價過高、負擔太重，不可能有圖利問題。另台北、桃園不同，台北的捷運已經完工，實施增額容積時空背景不存在，而新北也是跟桃園一樣做法。

都發局說，增額容積主要有助於籌措軌道開發自償性經費，若捷運路線、車站定線，且中央通過綜合規畫，都會採用增額容積開發辦法。若房地產景氣時，每年可以挹注市府軌道基金10億以上收入。