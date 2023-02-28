找工作有時除了靠自己投遞履歷以外，人脈有時也能幫上忙。一位出社會1年半的待業女子表示，最近家人有意介紹她到認識的某家公司上班，還說「現在的社會能靠關係就靠關係」，不過她卻覺得靠關係會被人另眼相待。對此，一位行政主管分享，其實職涯初期靠關係只是獲得面試、試用的機會，因此她其實不用太擔心。

原PO在Dcard發文表示，她一直覺得靠關係會被人另眼相待，因此當初畢業時家人、朋友媽媽說有工作機會可以介紹，她都予以拒絕。事後她自己找到工作，薪水待遇卻不是很好，明明說好試用期後會調薪，主管卻都打哈哈帶過，她工作1年半後因此決定離職。

不過就在原PO恢復自由之身的隔天，家人傳了一家公司的資訊要她投遞履歷，還說現在的社會能靠關係就靠關係，不然就算再乖、再認真，位置還是會給靠關係的人拿走，讓她相當猶豫這次要不要接受家人的好意。

對此，許多網友紛紛回應，「靠關係有時候真的比較好在職場上立足」、「有可以靠很爽啊，有能力就不怕人說閒話」；一名公司行政主管則分析，「職涯的中期，本來就很適合靠人脈積累來轉換工作。職涯的初期，親友介紹工作只是給你面試或試用的機會，最終你還是要靠自身的專業能力去爭取活下去，所以我個人建議你不要太擔心被另眼看待」。