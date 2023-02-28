遠雄人壽迎向30周年里程，今攜手新北國王籃球隊舉辦企業主題日，打造「Empower Your Life」應援舞台，董事長孟嘉仁與總經理趙學欣親臨賽場，分別穿上背號58及背號59的球衣，象徵實踐健康社會的永續承諾；對於未來展望，孟嘉仁表示，遠雄人壽2026年以前會調整好體質，接軌IFRS17後，最終會朝上市方向邁進。

全球景氣下行風險，孟嘉仁坦言，今年保險不好做，外在環境不佳的情況下，現在不是談上市的好時機，首要之務是把體質調整好，RBC維持250％以上，雖然今年資產淨值不可能大幅增加，但至少可以維持6、7000億元的規模(目前6900億元)，預計在南山上市後，會爭取上市機會；外界好奇，若在南山之後才上市，會不會少了話題與吸引力？孟嘉仁強調，「只要上市、不要話題」，穩健經營才能長長久久。

遠雄人壽資產規模約6900億元，去年第4季新台幣升值、金融市場波動，全年稅後獲利從原本破百億元急遽降至近61億元，在壽險業獲利排名在第6名左右，遠雄今年期望拉高國外投資從40％提高至45％上限，不過，仍需主管機關核准才能實行。

遠雄在經營策略佈局上，有四大重點，包括通路質量提升、商品策略優化、投資及財務精準管控以及深化數位服務優勢等方向進行。