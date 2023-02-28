一名網友日前在某飲料店買了飲品「芋見泥珍好」（芋圓、珍珠為配料的諧音），沒想到女友得知店員是女生後，竟罵他「怎麼可以對其他女生這樣講」，2人最後吵到提分手，該網友事後崩潰發文「因為一杯飲料，失去了女友」，問其他網友是否遇過更爛的分手理由。

該網友在Dcard發文，他日前在某知名手搖飲店買了飲料後，回到宿舍與女友視訊，女友發現他的畫面中出現飲料，好奇問他喝的是什麼，他說「芋見泥珍好」（含小芋圓、珍珠、紅豆、西米露的特色飲品），女友接著又問店員是不是女性，他說對後女友馬上變臉說「你怎麼可以對其他女生這樣講」，讓他超級傻眼問「難道我要叫女店員走開？」

原PO見女友醋勁大開，問對方「跟她（女店員）後面的男店員講說芋見泥珍好嗎？」沒想到女友只說2人之間沒愛了，提出分手，原PO崩潰發文問其他網友是否遇過更爛的分手理由「因為一杯飲料，失去了女友」。

其他網友留言「這種搞文字獄的，你終究會失去她的」、「跟飲料無關，她是藉機發瘋」、「也太扯，快點分一分也好」、「說不定她早就已經想分，找理由而已」、「我屬猴，你屬龍！我們在一起會喉嚨痛」、「你幹嘛不騙他說店員是男的，沒事找事做笑死，有時候就要說善意的謊言，學著點吧」、「如果不是創作文的話，大概是好不容易找到理由分手了」。