紀念儀式上，侯友宜手執鮮花走到紀念碑前獻花，氣氛莊重肅穆。(黃敬文攝)

今年是二二八和平紀念日76週年，新北市政府今（28）日下午在三重二二八和平紀念公園舉行紀念儀式，新北市長侯友宜、新北市二二八總會理事長洪顯詔與受難者代表及家屬、各界代表等默哀追思，並向二二八事件亡者英靈紀念碑獻花，表達對受難者的悼念與敬意。

今天的追思活動共有1位二二八受難者、1位受難者遺孀及70位受難家屬出席，包括92歲的趙水濱及95歲的王瑞國遺孀周金桂，2位高齡長者都在家人陪同下出席並表示，希望各界記住此段歷史，不要再讓社會受傷。

紀念儀式上，侯友宜到場後先向在場的與會民眾一一握手致意，接著帶領民眾默哀1分鐘。(黃敬文攝)

由左至右依序為侯友宜、趙水濱。(黃敬文攝)

紀念儀式上，侯友宜到場後先向在場的與會民眾一一握手致意，接著帶領民眾默哀1分鐘，然後依序手執鮮花走到紀念碑前獻花，氣氛莊重肅穆；侯友宜同時也感謝新北市二二八總會自2014年成立至今的努力，讓年輕世代更瞭解先人對這塊土地的付出。

侯友宜表示，今年是二二八事件76周年，雖已事過境遷，但這段76年前的歷史血淚不能被遺忘，更不能重演，放下族群的對立及衝突，同時透過教育讓不同族群及年輕世代瞭解愛與和平的重要性，展現包容的力量，團結一致繼續為台灣自由、民主及世界和平努力奉獻，未來才會更美好。

民政局補充，新北市二二八總會從2014年成立至今，目前有108位受難者及其家屬加入，今年因疫情舒緩紀念儀式出席人數近7成；新北市府去年並特別整修二二八和平紀念公園，增加近200坪的大草坪，並打造「楓林大道」，提升休憩機能及儀式追思空間。