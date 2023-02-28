大陸女星黃婷婷曾是女子偶像團體SNH48的成員，2019年她宣布與經紀公司絲芭文化解約，雙方卻沒有達成共識，黃婷婷轉往演員發展，遭到絲芭文化起訴，法院判黃婷婷需賠償絲芭文化解約金，由於黃婷婷一直未履行判決，法院近日將黃婷婷列上失信人名單，引起網友熱議。

今日絲芭傳媒在微博發文，透露收到上海市虹口區人民法院的通知「因黃婷婷女士有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務，現已被法院納入失信被執行人名單。目前，法院已對黃婷婷女士採取限制高消費令措施。」並強調「遵紀守法是作為藝人的底線倫理，也是當好社會表率的基本前提。望黃婷婷女士尊重法律法規，儘快履行法定義務」。

該判決於2021年出爐，法院判定黃婷婷應付絲芭傳媒違約金約人民幣350萬元（約1550萬新台幣），不過直至今日黃婷婷未履行義務，法院查明她具有履行能力，因此被法院納入失信被執行人名單，目前法院已對黃婷婷採取限制高消費令措施，如違反限制消費令，將處以罰款、拘留，還有可能被追究刑事責任。

黃婷婷約需償還350萬元（約1550萬新台幣）違約金。（圖／微博）

前經紀公司發聲明呼籲她盡快還款。（圖／微博）

該限制包括交通工具不能選擇飛機、火車、輪船二等以上艙位，不得在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費，不能購買不動產或新建、擴建、高檔裝修房屋，不能租賃高檔寫字樓、賓館、公寓等場所辦公，不得旅遊、渡假等等。

黃婷婷被限制高消費。（圖／微博）

事件曝光後，不少網友討論：「我記得她和絲芭糾纏解約好久了，還沒搞好啊」、「成為失信被執行人後對星途有影響吧」、「現在賠錢都是百萬百萬的」。