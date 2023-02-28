有些人含著金湯匙出生，從小就贏在起跑點，過著令人羨慕的富裕生活，有些人則通過努力後才獲得自己想要的人生，《旺好運》運勢專欄指出，生肖牛、生肖龍、生肖蛇、生肖羊、生肖狗、生肖豬天生財運旺擋都擋不住，其中生肖羊在貴人的幫助下，事業能順風順水，甚至能在不同行業中發掘出橫財之道，正財與橫財都能賺飽飽。

▍生肖牛

生肖牛做事踏實認真，讓人信任，他們不僅能賺到正財，甚至還有很多管道能獲得意外橫財的機會，是財神爺眷顧的幸運兒。

▍生肖龍

生肖龍財運超旺，不論男女都容易有發橫財的際遇，好運接連不斷，且也善於抓住投資理財的時機點，財富自然不必煩惱。

▍生肖蛇

生肖蛇在求財方面特別用心努力，聰明靈活的他們，能發掘重要商機，因此容易獲得橫財機會，也能發展一番事業。

▍生肖羊

生肖羊在貴人的幫助下，事業能順風順水，而且能夠在不同行業中發掘出橫財之道，正財與橫財都能賺飽飽。

▍生肖狗

生肖狗是男貴女富代表，遇到任何事都能逢凶化吉，甚至手氣也超級旺，很容易中獎獲得獎金。

▍生肖豬

生肖豬喜歡幫助親朋好友，人緣好的他們，也帶來很多橫財機遇，容易從身邊人幫助下獲得橫財。