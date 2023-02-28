台北市舉辦二二八76週年紀念會，卻發生推擠衝突，一群人突闖進台北市長蔣萬安致詞台後方，大喊「殺人兇手，下跪道歉！」形成一陣騷亂。國民黨台北市議員鍾沛君今(28日)在臉書發文強調，每年把遭遇迥異的亡者捆在一起辦追思會，只怕在九泉之下，被追思者都會覺得莫名其妙。鬧事者的喧騰只想從中牟取個人聲量，無異是對和平的褻瀆。因此她將提案，台北市明年起停辦官方追思會，改為辦講座逐案探討二二八。

「我將提案：台北市明年起停辦官方二二八追思會！」鍾沛君指出，二二八在台灣早已不是禁忌關鍵字，越來越多的史料被揭露還原，越來越多的故事被考證檢驗，事實是在那場動亂中，有無辜受累的被害者，有求仁得仁的共產黨，有尋釁滋事的地痞流氓，還有客死他鄉的外省公僕。

鍾沛君直批，每年把這些動機與遭遇都迥異的亡者捆在一起辦追思會，只怕在九泉之下，被追思者都會覺得莫名其妙。更有甚者，鬧事者的喧騰無異是對「和平」的褻瀆，狠狠攪動仇恨正緩緩沉澱的台灣社會，只要鬧事者一日想從中牟取個人聲量，二二八就永遠都是混濁無法清澈的一日，那麼，放假紀念又有何用？

鍾沛君同時主張停辦追思會的配套措施，可改由文化局，教育局等單位舉辦相關議題講座，或者學術研討會，以理性審視二二八，逐案探討。這不只是對所有亡者真正的尊重，也從此杜絕政治極端份子與投機者，年年消費。