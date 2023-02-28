51歲男星(Jon Hamm)2015年憑藉長壽影集《廣告狂人》的「廣告總監」一角，拿下金球獎及艾美獎兩座影帝的殊榮，近年在《捍衛戰士》飾演指揮官，人氣依舊火熱，如今感情方面也開花結果，昨(27日)外媒《People》爆出他已和34歲女星安娜奧西奧拉(Anna Osceola)訂婚，在演藝圈拋下震撼彈。

喬漢姆2015年在《廣告狂人》首度結識前來客串「服務生」一角的安娜奧西奧拉，但那時並未傳出戀情，直到2年後被拍到和安娜奧西奧拉私下有往來後，戀愛傳聞才不脛而走，2020年更一起吃飯、打網球，隔年甚至共赴義大利度假，據傳，兩人便是在此時正式交往，之後還多次同台典禮紅毯。

不過兩人皆未正式對這段關係表態，直到2022年喬漢姆才在節目《SiriusXM》中認愛：「我現在正在談戀愛，在這段關係的感覺很舒服，也讓我感到有意義，因此開始認真思考結婚生子的可能性，雖然聽起來很虛偽，但這是我努力工作的目的之一。」但經紀人目前尚未證實訂婚傳言。

此前，喬漢姆和編劇女友珍妮佛薇絲法特(Jennifer Westfeldt)有過18年戀情，但兩人一直對外表示沒打算結婚，後來在2015年正式分手，之後喬漢姆曾與女星凱特貝琴薩(Kate Beckinsale)拍拖，仍黯然收場，如今遇見真愛安娜奧西奧拉，粉絲也替他們高興。