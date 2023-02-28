《路透》28日報導說，該媒體的2位記者身份遭到一名或多名不明人士冒充，假冒者還透過偽造的工作證取得信任，在過去幾個月來於幾個網路社群平台上刻意和中國維權人士接觸。

報導說，此一事件從去年11月開始出現在Instagram和Telegram等平台上，假冒者冒用《路透》上海分社社長布蘭達．郭(Brenda Goh，譯音)和香港特派員潘潔西(Jessie Pang，譯音)的身份，向在澳洲的中國維權人士、異議藝術家巴丟草(Badiucao)對話，套取有關一個名為「公民日報」(Citizens Daily)的中文線上平台訊息。

《路透》發言人表示，他們正在調查假冒和竊取《路透》記者證件一事，並將採取適當行動。(圖／推特@Badiucao)

巴丟草於25日首先在推特上揭露這些假冒者的行為，他向《路透》提供數個帳號名稱與螢幕截圖，並指出假冒者試圖取得當時抗議中國嚴厲防疫措施團體的訊息。在Instagram和Telegram上有一個自稱是潘潔西的假帳號，該帳號提供潘潔西的背景、以及最近工作的細節來取得對方的信任。另一位活動人士則告訴《路透》，他已透過Telegram和假冒的布蘭達．郭對話了3個月。

假冒者因為語言和所提問題開始遭到懷疑，巴丟草經過推特查證後發現對方使用用一份過期證件冒充記者身份。

《路透》表示，他們無法確定假冒記者的幕後黑手，在假冒記者一事曝光後，所有已知涉及此案的帳號與對話都已被刪除。據指出，這2位記者的官方社群媒體帳號似乎沒有被駭客入侵的跡象。

一名《路透》發言人表示，他們正在調查假冒和竊取《路透》記者證件一事，並將採取適當行動。