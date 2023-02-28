國防部預告《全民防衛動員法》，規畫動員16歲以上學生參加戰時勤務，引發「娃娃兵」爭議。教育部表示，現行《民防法》就規定高中以上需編組防護團，協助救護、消防等任務，因此，16歲以上學生參與服勤計畫，並無參戰的疑慮。

依據《民防法》及《全民防衛動員準備法》相關規定，高中以上學生於平時就要完成人員編組、教育訓練等，以發揮自衛自救功能。教育部表示，將透過相關教師增能研習、各級學校防護團教育訓練及演習計畫規畫與執行、防災演習、萬安演習等相關計畫，加強對各級學校之宣導。