國防部預告《全民防衛動員法》，規畫動員16歲以上學生參加戰時勤務，引發「娃娃兵」爭議。教育部表示，現行《民防法》就規定高中以上需編組防護團，協助救護、消防等任務，因此，16歲以上學生參與服勤計畫，並無參戰的疑慮。
依據《民防法》及《全民防衛動員準備法》相關規定，高中以上學生於平時就要完成人員編組、教育訓練等，以發揮自衛自救功能。教育部表示，將透過相關教師增能研習、各級學校防護團教育訓練及演習計畫規畫與執行、防災演習、萬安演習等相關計畫，加強對各級學校之宣導。
國防部預告《全民防衛動員法》，規畫動員16歲以上學生參加戰時勤務，引發「娃娃兵」爭議。教育部表示，現行《民防法》就規定高中以上需編組防護團，協助救護、消防等任務，因此，16歲以上學生參與服勤計畫，並無參戰的疑慮。
依據《民防法》及《全民防衛動員準備法》相關規定，高中以上學生於平時就要完成人員編組、教育訓練等，以發揮自衛自救功能。教育部表示，將透過相關教師增能研習、各級學校防護團教育訓練及演習計畫規畫與執行、防災演習、萬安演習等相關計畫，加強對各級學校之宣導。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。