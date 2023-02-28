港星鄭欣宜是已故女星「肥肥」沈殿霞和鄭少秋的女兒，她跟隨父母腳步，踏入演藝圈，在歌壇有不錯表現，而外傳沈殿霞過世後，有留下港幣6000萬元（約台幣2.3億元）遺產給女兒，但要等她35歲才可以繼承，去年5月30日鄭欣宜終於滿35歲，有指她已正式拿到這筆錢了，不過沈殿霞的好友陳淑芬則出面闢謠。

據傳，沈殿霞留下6000萬元遺產，但擔心女兒有了這一大筆錢就不去工作，因此訂下遺囑，要求她滿35歲才可以全數繼承，35歲之前只能從中每月領港幣2萬（約台幣8萬）。

沈殿霞好友陳淑芬出面闢謠。（圖／取自陳淑芬抖音）

不過對於遺產報導鄭欣宜也覺得搞笑，「20幾歲開始講到30歲，現在又講」，但她無所謂，仍繼續做好自己的工作。而去年5月鄭欣宜終於滿35歲，外界都認為她已繼承遺產，成為小富婆。

對此，陳淑芬在抖音拍影片否認謠言，表示都不是真的，「我絕對有資格去證明這一點」。她也表示「肥姐是欣宜的第一號粉絲，她給欣宜的愛是無窮無盡的，大家也會愛屋及烏，也會把這些愛傾注給欣宜。」她強調鄭欣宜現在被照顧得很好，肥姐可以放心。

陳淑芬曾擔任張學友、張國榮、梅艷芳等明星的經紀人，是香港重量級的經紀人，她和沈殿霞是好朋友，在她過世後也幫忙照顧鄭欣宜。