37歲女星林逸欣擅長演奏小提琴、古箏、鋼琴，被封為音樂才女。時常在社群平台分享生活點滴的她，昨（27日）發文透露左眼出狀況，「虹彩部分因為被擠壓看起來很像移位」，嚇得趕緊求助眼科。

林逸欣27日在臉書表示，26日半夜左眼奇癢無比，以為是過敏就沒特別在意，沒想到情況越來越嚴重，凌晨發現角膜水腫到凸起一大塊，導致眼睛快張不開，「照鏡子一看發現虹彩部分因為被擠壓看起來很像移位，整個嚇壞～以為連假就這樣提前結束了。」

林逸欣嚇到趕緊去眼科就診，醫生檢查後告知是急性過敏，角膜因為水腫擠壓到黑眼珠，看起來才會有點可怕，不需要過度擔心，要她連假三天放心的在台南玩，但也提醒：「像這種急性過敏絕對不會是最後一次。」讓林逸欣決定以後都要把兩瓶眼藥水當護身符攜帶。

過幾個小時後，林逸欣的眼睛慢慢變正常，趕緊買個三角飯糰吃壓壓驚，也宣告要先當個眼鏡仔。許多網友紛紛留言關心：「眼睛是我們的靈魂之窗，好好保養休息，祝福連假休假愉快」、「要小心點喔！好好照顧好眼睛喔」、「多休息！少盯著螢光幕吧」、「早日康復。」