林書豪（後中）此役被打到鼻子，塞有止血棉花的左鼻孔可見血跡。（鄭任南攝）

（19：13更新，補充最後結果）受到矚目的高雄17直播鋼鐵人林書豪、新北國王林書緯兄弟對決，為籃球迷的228連假來個熱血的收尾，除了新北市新莊體育館湧入滿場6800位球迷，官方YouTube頻道也有將近10萬人收看直播，兩人攻守對決時現場球迷響起歡呼聲，衝勁十足的林書豪第1節就被打到流鼻血，但短短休不到2分鐘就回到場上，國王隊在牧倫斯、楊敬敏聯手攻下61分帶領下，101比88擊退鋼鐵人，笑納4連勝。

首節國王楊敬敏單節4記三分球搶下12分，李愷諺也是外線發揮，三分球3投俱中搶9分，而林書豪首節被打到鼻子，曾退場處理一下很快又回到場上，雙方上半場44比44平手，第3節國王在牧倫斯單節4記三分球、獨拿13分抓7籃板幫助下，一口氣打下雙位數領先，第4節雙方方差一度接近20分，國王就此領先到終場。

此役牧倫斯32分全場最高，並抓下17籃板，楊敬敏29分，林書緯10分、10助攻，林書豪出賽39分鐘31秒，攻下23分、7籃板、6助攻，隊友克拉索夫、鐵米各贊助18分、12籃板。