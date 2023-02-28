耗資50億，歷時近10年興建的高雄新地標「高雄港旅運中心」，即將在3月6日啟用。6日及9日先後有巴哈馬籍豪華郵輪「七海探索者號」以及馬紹爾群島籍「諾蒂卡號」到港，預計帶來600及650名的外籍旅客。港務公司也將在6日與9日中午12點至下午4點，開放3樓海岸步道，讓民眾一賭為快。

高雄港旅運中心以表現海浪流體動態為設計意象，搭配充滿未來感的3D曲面帷幕牆，已受到許多民眾的關注，旅運中心內部28日進行搶先曝光，內部挑高15米設計，被稱為如歌劇院般設計的港岸運輸設施，並設有旅客休息區、外幣兌換區，遊客經過旅客橋到2樓通關區，環境寬敞具設計感，旅運中心規畫22座移民署人工櫃台及4座先進雙向自動查驗通關櫃台，方便快速通關。3樓 1,500坪寬闊的海岸步道及平台，美麗的高雄港港景一覽無遺。

旅運中心具設計感，被稱為如歌劇院般的港岸運輸設施。（記者呂宗正攝）

為了讓民眾一睹高雄港旅運中心及國際郵輪的風采，港務公司將於3月6日與3月9日中午12點至下午4點的離峰時段，開放3樓海岸步道，讓民眾親近海景第一排，在海岸步道上觀賞豪華國際郵輪靠泊高雄港的獨特美景。

港務公司3月6日及9日限時開放3樓海岸步道，讓民眾親近海景第一排。（記者呂宗正攝）

港務公司呼籲，3月6日及9日開放當天，不開放停車服務，請民眾搭乘大眾運輸，像是黃1公車、輕軌前往，響應節能減碳，此外，旅運中心僅開放三樓海岸步道，二樓屬於郵輪作業通關區不開放參觀。港務公司表示，這兩天的活動事前無需登記。但如果是非開放時段，門口將進行管制，不開放入場。

高雄港旅運中心續將依這2次的郵輪作業進行內部動線配置的優化調整，也將同步導入智慧化設施來提升服務品質，3月9日後暫不開放，重新開放時程將於內部調整作業完成後再公布。