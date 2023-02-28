身材高挑、凹凸有致的25歲女子童童（化名）今（28）日上午酒後搭白牌車返家，上車後不勝酒力睡著，45歲司機顏姓男子竟欲趁機性侵，拉起童童的短裙，掏出生殖器跨坐女子身上磨蹭，童童被顏男動作驚醒，大聲叱喝下，顏男連忙道歉坐回駕駛座，童童不甘受辱，下車後即前往警局報案，警方下午傳喚顏男到案，偵訊後，依妨害性自主罪嫌將顏男函送法辦。

擁有171公分身高，身材火辣的童童，今天凌晨與閨蜜在台北市酒吧飲酒暢談，至上午8時才散席，童童召來白牌車欲返回新北市住處，因經常搭乘白牌車加上不勝酒力，上車後即不具戒心昏昏睡去。詎料，司機廖男見童童穿著連身短裙，露出一雙大長腿，身材令人噴血，竟將車開往郊區停下，爬到後座意圖性侵。

廖男拉起童童身上短裙，脫下安全褲，跨坐在童童身上掏出下體並戴上保險套，對著童童下身一陣磨蹭，雙手也不停搓揉童童胸部，激烈動作將童童驚醒，童童張眼看見廖男一臉猥褻正對自己不軌，立即大聲喝斥並將廖男推開，廖男尷尬拉起褲子，連聲道歉走回駕駛座。

童童說，當時氣憤要司機立刻送她回家，但一經思考，擔心廖男一不做二不休，於是立即要求下車，就地攔計程車到派出所報案。她說，這種人實在太噁心，趁機欺負女性，依她的個性就是看不慣，所以她一定要站出來揪出這種壞人。

警方調閱監視器，根據車牌查出廖男涉案，今天下午已傳喚廖男到案。廖男供稱，因見被害女子頗為性感又有機可乘，一時情慾難耐，才臨時起意犯案。偵訊後，警方依妨害性自主罪嫌將顏男函送檢方偵辦。

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