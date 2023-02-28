雲林縣北港大復戲院舊稱「北港座」，縣府爭取經費加強活化。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮大復戲院已有近百年歷史，經雲林縣政府整修後登錄為歷史建築，縣府28日表示目前主要硬體都已到位，只要再整理餐飲部空間、加強音響與隔音設備，即可進行營運，預計今年可完工，為加速活化多元使用，未來將編列經費委外經營，重現大復戲院舊稱「北港座」風華。

大復戲院創立於日據昭和2年（1927年），當時稱為北港座，台灣光復後才改名為大復戲院。早年除了播放電影，還不定期安排秀場表演，知名藝人楊麗花、鄧麗君等人都曾到此演出，風光一時，直到電視普及後，於1992年停止營業，閒置20餘年後由縣府整修活化。

縣文化觀光處處長陳壁君表示，大復戲院整修後，初期供藝文團體申請作為展演空間，陸續舉辦過老電影播放、懷舊音樂會、青少年音樂營等活動，後來計畫出租給民間團體使用，每個月租金只要1萬5000元，但一直沒有人來承租，因此最近決定改由縣府編列經費委外經營。

陳壁君分析，外界承租大復戲院意願不高的原因，主要是位於巷弄停車較不易、餐飲部空間尚需進一步整理、音響與隔音設備有待加強，縣府已向文化部爭取老戲院活化相關經費，將改善餐飲部空間，添購音響與隔音設備，打造更符合播放電影、音樂會、舞台劇、各種展覽的空間場域。

地方民眾指出，北港鎮全盛時期有大復、北港、振興、國賓4家戲院，早期電視機不普及，看電影是大家最喜愛的娛樂活動之一，但隨著時代變遷，如今4家戲院皆已停業，若能活化大復戲院，可讓大家重溫早年回憶，同時讓年輕人了解戲院的興衰史，非常令人期待。