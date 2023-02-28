路透報導，Brandstaetter此行與7名工人分別進行長談，其中包括漢族、維吾爾族和哈薩克族員工。部分談話是通過福斯汽車選擇的一名翻譯，部分是用英語交談。此外，他還與其他工人進行簡短的討論，強調這是在沒有政府監督的情況下進行的。

福斯汽車表示，福斯受與其合資夥伴上汽集團的合約約束，將維持新疆工廠營運到2030年，並且無意退出。儘管福斯在全球範圍內尋求新的合約合作夥伴，部分是為了將其業務從中國市場多元化，與上汽集團解約是不可能的。